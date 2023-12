Aarde se vorming: nuwe insigte in die bestaan ​​van noodsaaklike elemente vir die lewe

Navorsers het lank geglo dat die deurslaggewende elemente wat nodig is vir lewe, soos swael en stikstof, deur asteroïde-impakte aan die aarde afgelewer is. 'n Onlangse studie daag egter hierdie teorie uit, wat daarop dui dat hierdie noodsaaklike elemente, bekend as vlugtige stowwe, moontlik van die begin af op Aarde bestaan ​​het.

Die studie, gepubliseer in Science Advances, het gefokus op chalcogens, 'n groep vlugtige elemente wat swael, selenium en tellurium insluit. Dit is bekend dat hierdie elemente maklik verdamp in vergelyking met ander soos koolstof en waterstof. Deur te verstaan ​​hoe hierdie vlugtige stowwe ontstaan ​​het en hul pad na die aarde gemaak het, kry wetenskaplikes waardevolle insigte in die planeet se geologiese geskiedenis en die potensiële bewoonbaarheid van ander aardse wêrelde.

Tradisioneel stel die "laat fineer"-teorie voor dat die aarde gevorm het uit materiale wat min vlugtige stowwe bevat en dit later verkry het deur impakte van vlugtige-ryk liggame in die buitenste sonnestelsel. Die nuwe navorsing daag egter hierdie teorie uit en stel voor dat die Aarde al die lewensnoodsaaklike vlugtige elemente tydens sy vorming besit het. Hierdie bevindinge stem ooreen met 'n ander studie wat gefokus is op die oorsprong van water op Aarde, wat die idee verder ondersteun dat die Aarde se vlugtige stowwe van die begin af teenwoordig was.

Om die oorsprong van vlugtige stowwe te ondersoek, het die navorsers 'n berekeningstegniek gebruik wat eerste-beginsels-berekening genoem word. Hierdie tegniek het hulle in staat gestel om die gedrag van isotope, variante van 'n element met verskillende getalle neutrone, te ontleed. Deur hul isotoopvoorspellings met werklike metings van chalcogeen-isotope op Aarde te vergelyk, het die navorsers ontdek dat baie vlugtige stowwe regdeur die Aarde se vorming behoue ​​gebly het, in teenstelling met vorige aannames.

Terwyl hierdie studie op chalcogenen gefokus het, word toekomstige navorsing aangemoedig om ander vlugtige stowwe wat noodsaaklik is vir die lewe, soos stikstof, te ondersoek. Verdere ondersoek na hoe hierdie elemente onder uiterste toestande optree, kan ook waardevolle insigte verskaf oor die Aarde se vorming en die potensiële bewoonbaarheid van eksoplanete.

Deur langdurige teorieë uit te daag en nuwe lig op Aarde se vroeë geskiedenis te werp, maak hierdie navorsing opwindende moontlikhede oop om die oorsprong van lewensonderhoudende elemente te verstaan.