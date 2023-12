Vroeë voëls: Neanderdal-DNS gekoppel aan oggendmense

'n Nuwe studie dui daarop dat mense wat 'n voorkeur het om vroeg te gaan slaap en vroeg op te staan, dieselfde DNA as Neanderdalmense en 'n ander uitgestorwe familielid kan deel. Navorsers van die Universiteit van Kalifornië in San Francisco het gene wat verband hou met vroeë opkoms in moderne mense vergelyk met DNA van Neanderdalmense en die Denisovan. Deur 'n groot VK-gebaseerde databasis te gebruik, het die studie bevind dat individue met dieselfde vroeë-opkomende geenvariante as Neanderdalmense meer geneig was om hul voorkeur om vroeg op te staan, self te rapporteer.

Evolusionêre genetikus Tony Capra van die Universiteit van Kalifornië, San Francisco het verduidelik dat baie moderne mense die Neanderdal-geen dra omdat dit hul voorouers gehelp het om by die lewe in Noord-Europa aan te pas. Die geen is nie direk gekoppel aan 'n oggendmens wees nie, maar eerder aan 'n vinniger lopende interne klok wat beter kan aanpas by seisoenale variasies in ligvlakke. Die navorsers stel voor dat op hoër breedtegrade, waar ligvlakke aansienlik deur die jaar verskil, 'n meer buigsame interne horlosie voordelig was vir oorlewing.

Professor Mark Maslin van University College London, wat nie by die studie betrokke was nie, het kommentaar gelewer op die bevindinge en gesê dat genetiese bewyse nou die idee ondersteun dat sommige individue werklik "oggendmense" is. Soos mense van tropiese Afrika na Eurasië migreer het, het hulle Neanderdalmense teëgekom wat reeds by die kouer klimaat aangepas het. Die studie bied verdere insig in die genetiese ooreenkomste tussen moderne mense en hul uitgestorwe familielede.

Neanderdalmense en Denisovane het honderde duisende jare geleef, gejag en versamel, voordat hulle uiteindelik ongeveer 40,000 XNUMX jaar gelede uit die fossielrekord verdwyn het. Hierdie navorsing werp lig op die genetiese nalatenskap wat hierdie antieke familielede in moderne mense agtergelaat het, en help om die biologiese grondslae van slaappatrone en sirkadiese ritmes te verduidelik.