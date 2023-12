Studie onthul verrassende diversiteit in vlermuisdieet

Nuwe navorsing van die Leibniz-instituut vir die ontleding van biodiversiteitsverandering (LIB) het 'n onverwagse wye reeks insekspesies wat deur Leisler se vlermuise verteer word, blootgelê deur middel van DNS-ontleding van hul mis. Die studie, gepubliseer in die Biodiversity Data Journal, werp lig op die voedingsgewoontes van hierdie vlermuise en beklemtoon die belangrikheid daarvan om dieetvoorkeure vir spesiebewaring te verstaan.

Die bepaling van die dieet van klein dierespesies, veral dié wat nagdiere is, kan uitdagend wees. Die studiespan het bykomende probleme ondervind, aangesien Leisler se vlermuise in die woud woon, wat dit moeilik maak om hulle op te spoor. Deur vlermuise snags met radiosenders in die woud op te spoor, kon die navorsers egter monsters van vlermuismis, wat waardevolle DNS bevat, versamel.

Deur 'n spesiaal ontwerpte "guano-lokval" te gebruik, het die span mis uit die vlermuise se slaapholte versamel. DNS-ontleding van die mis het meer as 350 verskillende insekspesies aan die lig gebring wat deur die vlermuise verteer is. Die spyskaart het verskeie motte, vlieë, muskiete, kewers, goggas en ander klein diere ingesluit.

Benewens die identifisering van die insekspesies, het die navorsers ook veranderinge in die samestelling van die verbruikte insekte met verloop van tyd waargeneem. Van laat Maart tot einde Junie het die aantal spesies geleidelik toegeneem, net om weer teen middel Augustus af te neem. Hierdie patrone het ooreenstem met die aktiwiteitspatrone van sekere insekgroepe.

Dr. Sarah Bourlat, Hoof van die Metabarcoding-afdeling by LIB, het tevredenheid uitgespreek met die bevindinge, en let op die belangrikheid van hierdie inligting vir bewaringspogings. Deur die voorkeur prooi van Leisler se vlermuise te verstaan, kan natuurbewaarders beide die vlermuise self en die habitatte wat nodig is vir hul prooi-insekte beter beskerm.

Hierdie studie beklemtoon die waarde van DNS-analise in die bestudering van die dieet van wildspesies en dra by tot ons begrip van die ingewikkelde verhoudings tussen roofdiere en hul prooi in natuurlike ekosisteme. Om dieetvoorkeure te verstaan ​​en die faktore wat dit beïnvloed, is noodsaaklik vir effektiewe bewaring- en bestuurstrategieë.