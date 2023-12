Nuwe ontdekking onthul fosfolipiede as seinmolekules in sellulêre kondensate

Navorsers by Weill Cornell Medicine het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die rol van fosfolipiede in sellulêre kondensate, wat klein kompartemente binne selle is. Hierdie bevinding daag die vorige oortuiging uit dat fosfolipiede hoofsaaklik in selmembrane funksioneer en open nuwe weë van ondersoek in selbiologie. Dit het ook potensiële implikasies vir die studie van neurodegeneratiewe siektes soos amiotrofiese laterale sklerose (ALS) en Alzheimer se siekte.

Sellulêre kondensate, ook bekend as biomolekulêre kondensate, is olieagtige druppels gemaak van proteïene en RNA-molekules wat verskillende kompartemente binne selle vorm. Hierdie kompartemente het unieke chemiese eienskappe in vergelyking met die omliggende waterige omgewing van die sel. Kondensate speel verskeie rolle in selle, soos om proteïene wat betrokke is by sellulêre prosesse te konsentreer en RNA-molekules te sekwestreer tydens tye van sellulêre stres. Hulle word ook geassosieer met die vorming van abnormale proteïenaggregate wat in neurodegeneratiewe afwykings gesien word.

In hul studie gepubliseer in Nature Chemical Biology, het die navorsers ontdek dat kondensate dikwels fosfolipiede bevat bykomend tot proteïene en RNA. Dit dui daarop dat kondensate 'n voorheen onherkende funksie het as seinsentrums vir fosfolipiede. Die navorsers het ook bevind dat die verandering van fosfolipiedvlakke die getalle en eienskappe van kondensate kan manipuleer.

Dr Samie Jaffrey, die Greenberg-Starr Professor in die Departement Farmakologie by Weill Cornell Medicine en senior skrywer van die studie, het hierdie ontdekking beskryf as 'n "groot bevinding" wat beduidende plekke van lipiedsein in selle openbaar. Dr. Jason Dumelie, 'n instrukteur in farmakologie en 'n lid van die Jaffrey-laboratorium, het as die studie se eerste skrywer gedien.

Hierdie navorsing brei ons begrip van sellulêre kondensate en hul rol in selbiologie uit. Dit beklemtoon die belangrikheid van fosfolipiede as seinmolekules binne hierdie kompartemente en hul potensiële relevansie vir neurodegeneratiewe siektes. Verdere studies in hierdie area kan lei tot nuwe insigte en potensiële terapeutiese strategieë vir hierdie uitdagende toestande.