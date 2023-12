Wetenskaplikes debatteer of die aarde se rotasie een keer op 19 uur vasgestel is

Wetenskaplikes was in 'n onlangse debat betrokke oor die lengte van die Aarde se rotasie deur sy geskiedenis. Alhoewel dit welbekend is dat die aarde se rotasie aansienlik verlangsaam het oor miljarde jare, is daar onenigheid oor die presiese lengte van 'n dag in die verlede. Twee afsonderlike studies wat vanjaar gepubliseer is, stel voor dat die aarde se rotasie vir 'n aansienlike tydperk op ongeveer 19 uur vasgestel is. Hierdie interval, bekend as die "vervelige biljoen", het saamgeval met 'n gebrek aan vordering in mikrobiese lewe. Dit was eers toe die Aarde se rotasie sowat 600 miljoen jaar gelede geleidelik weer toegeneem het dat lewe begin ontwikkel en meer kompleks geword het.

Om hierdie aansprake te ondersteun, soek navorsers na geologiese bewyse in die rotse van die Noordwes-gebiede. Sedimentafsettings verskaf leidrade oor die lengte van afgelope dae deur opeenvolgende hooggetye en die aantal dae in elke maanmaand aan te teken. Daarbenewens stel wetenskaplikes die bestaan ​​van 'n "termiese gety" voor wat veroorsaak word deur sonlig wat die atmosfeer verhit. Hierdie termiese gety, wat bulte koeler lug aan weerskante van die planeet vorm, het moontlik die effek van seegetye teengewerk en 'n konsekwente dag van 19 uur tot gevolg gehad.

Teenstanders van hierdie hipotese redeneer dat die aarde se rotasie eenvoudig stadiger geword het as gevolg van wrywing van seegetye. Hulle meen daar is reeds genoegsame bewyse om die idee van ’n vaste 19-uur-dag te diskrediteer. Voorstanders van die teorie stel egter voor dat 'n resonansie in akoestiese golwe en die opbreek van die superkontinent Rodinia moontlik die bestendige toestand ontwrig het en die aarde se rotasie laat verander het.

Die verband tussen Aarde se rotasie en die ontwikkeling van lewe is 'n onderwerp van voortdurende navorsing. Sommige wetenskaplikes spekuleer dat die veranderende daglengte moontlik daartoe gelei het dat bakterieë meer suurstof genereer, wat tot die ontstaan ​​van dierelewe gelei het. ’n Verband tussen die Aarde se spin en suurstofvlakke in die atmosfeer is voorgestel, maar verdere ondersoek is nodig om hierdie hipotese te bevestig.

In die algemeen bly die debat rondom die aarde se rotasie en die impak daarvan op die evolusie van lewe wetenskaplikes en navorsers boei. Die soeke na geologiese bewyse en 'n dieper begrip van die aarde se geskiedenis bly 'n voortdurende poging.