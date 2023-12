Algoritme identifiseer genomiese liggings van polyadenylering

Wetenskaplikes van Noordwes Geneeskunde het 'n innoverende algoritme ontwikkel wat die presiese liggings in die genoom kan identifiseer waar poliadenilering, 'n belangrike genetiese proses, plaasvind. Poliadenilering behels die toevoeging van nukleotiede tot RNA, stabilisering en voorbereiding vir proteïentranslasie. Hierdie proses speel ook 'n rol in die bepaling van wanneer RNA-transkripsie moet stop, wat verkeerde geenuitdrukking voorkom. Die ontwikkeling van die algoritme het die potensiaal om navorsing te bevorder oor siektes en afwykings wat veroorsaak word deur foute in DNA-transkripsie.

Voorheen was min bekend oor die spesifieke plekke van polyadenilation op die genoom en die faktore wat hulle beïnvloed. Die diepleermodelle wat deur die navorsers geskep is, het egter lig op hierdie deurslaggewende besonderhede gewerp. Deur die algoritme te gebruik, het die ondersoekers ontdek dat poli-adenilasie-terreine deur verskeie seine in hul omgewing beïnvloed word. Verder was hulle in staat om die mees doeltreffende en akkurate poliadenileringsplekke binne die menslike genoom te identifiseer.

Die modelle wat in die studie ontwikkel is, voorspel nie net poliadenilasieplekke nie, maar verskaf ook insigte in hoe hierdie terreine gereguleer word en die faktore wat bydra tot die seleksie van splitsingsplekke. Begrip van hierdie prosesse kan moontlik lei tot terapeutiese intervensies vir die regstelling van foute in polyadenilation wat verband hou met siektes.

Om vorentoe te beweeg, beplan die navorsers om hul algoritme uit te brei om poliadenilasie-terreine in ander spesies soos sebravis, vrugtevlieë en gis te ontleed. Deur poliadenilasie-terreine oor verskillende organismes te vergelyk, hoop hulle om 'n beter begrip te kry van die evolusionêre aspekte van hierdie genetiese seine en hul potensiële bydrae tot verskeie siektes.

Hierdie baanbrekende navorsing, gepubliseer in Nature Communications, is ondersteun deur toekennings van die National Institutes of Health, die Lynn Sage Scholar-fonds, en die predoktorale opleidingsprogram in biomediese data-gedrewe ontdekking. Die resultate van hierdie studie baan die weg vir verdere vooruitgang in genomiese navorsing en die potensiële ontwikkeling van geteikende terapieë vir genetiese afwykings.