Nuwe studie onthul vulkaniese uitbarstings kan voorkom ná dormansie van tienduisende jare

Opsomming: Vulkane wat vir tienduisende jare dormant was, kan skielik weer aktief word, wat 'n nuutgevonde bedreiging vir die omliggende gebiede inhou, volgens 'n onlangse studie. Navorsers van ELTE Eötvös Loránd Universiteit en die HUN-REN-ELTE Vulkanologie Navorsingsgroep, saam met Europese kollegas, het die studie uitgevoer wat fokus op Ciomadul, die jongste vulkaan in die Karpate-Pannoniese streek van Roemenië. Deur die rotsvormende minerale te bestudeer, kon die wetenskaplikes tekens identifiseer wat die skielike uitbarstings voorafgaan en insigte kry oor vulkaniese gevaarbepaling.

Titel: Vulkane kan weer ontwaak ná diep sluimering, onthul nuwe studie

Wetenskaplikes het ontdek dat selfs nadat hulle vir duisende jare dormant gelê het, vulkane kan ontwaak en 'n beduidende bedreiging vir omliggende gebiede inhou. 'n Onlangse studie het die jongste vulkaan, Ciomadul, verpletter, wat lig gewerp het op faktore wat tot plofbare uitbarstings lei. Die navorsing, wat deur Hongaarse wetenskaplikes in samewerking met Europese kollegas gedoen is, het ten doel gehad om die tekens te onthul wat hierdie skielike vulkaniese uitbarstings voorafgaan.

Enigmatic Ciomadul, wat talle dormante fases beleef het wat oor tydperke strek, het die afgelope tyd heraktiverings getoon. "Hulle is gevorm deur gevaarliker, plofbare uitbarstings in vergelyking met die vorige aktiewe episode," het Barbara Cserép, 'n PhD-student by ELTE, gedeel. "Dit is dus belangrik om te weet wat die rede was vir hierdie verandering in uitbarstingstyl."

Die wetenskaplikes het in die studie van rotsvormende minerale gedelf om die oorsaak van hierdie uitbarstings te begryp en die onderliggende faktore wat hul styl bepaal. Amfibool, 'n beduidende mineraal wat insig in magmatoestande bied, is noukeurig ondersoek. Variasies in die samestelling daarvan het deurslaggewende leidrade oor die invloei van hoër-temperatuur herlaaimagmas opgelewer, wat uiteindelik die plofbaarheid van uitbarstings beïnvloed het.

Uitbarstings van Ciomadul was beide onvoorspelbaar en gewelddadig, wat die behoefte aan 'n dieper begrip van vulkaniese gevare en verbeterde uitbarstingvoorspellings beklemtoon. Alhoewel die navorsing nie 'n onmiddellike herontwaking van Ciomadul aandui nie, beklemtoon dit die potensiaal vir vinnige heraktivering wanneer warm, waterige magma ophoop. Deur kwantitatiewe vulkaanpetrologiestudies uit te voer, kan wetenskaplikes vulkaangevaarbepaling verbeter en uitbarstings beter voorspel, selfs in lank-dormante vulkane.

Die ongekende navorsing wat op Ciomadul gedoen is, het aansienlike internasionale aandag getrek, wat 'n beduidende stap vorentoe was in die bestudering en beoordeling van lank-dormante vulkane. Die studie, gepubliseer in Contributions to Mineralogy and Petrology, bied waardevolle insigte in die dormante fase van vulkane en die potensiaal vir onverwagte uitbarstings.