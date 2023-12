Smeltende metaanhidraat: 'n bedreiging van klimaatsverandering

’n Onlangse studie wat deur ’n internasionale navorsingspan gedoen is, het aan die lig gebring dat bevrore metaan, bekend as metaanhidraat of “vuurys”, die risiko loop om te smelt weens klimaatsverandering. Hierdie smeltproses kan lei tot die vrystelling van groot hoeveelhede metaan in die see en atmosfeer, wat uiteindelik tot aardverwarming bydra.

Metaanhidraat is 'n stof soortgelyk aan ys wat onder die seebodem gevind word. Dit bevat groot hoeveelhede metaan, 'n kragtige kweekhuisgas. Soos die oseane warm word as gevolg van klimaatsverandering, ontdooi die hidraat, wat metaan in die omgewing vrystel. Hierdie proses, bekend as dissosiasie, dra by tot die algehele kweekhuisgasvrystellings, wat die impak van klimaatsverandering vererger.

Die navorsers het gevorderde driedimensionele seismiese beeldtegnieke gebruik om 'n gedissosieerde gedeelte van metaanhidraat aan die kus van Mauritanië in Noordwes-Afrika te ondersoek. Hulle het ontdek dat die gedissosieerde metaan 'n aansienlike afstand van meer as 40 kilometer afgelê het, en ontsnap het deur inkepings op die seebodem, bekend as pockmarks.

“Dit is 'n belangrike ontdekking. Tot dusver het navorsingspogings gefokus op die vlakste dele van die hidraatstabiliteitsone, omdat ons gedink het dat slegs hierdie gedeelte sensitief is vir klimaatsvariasies,” sê dr. Christian Berndt, hoof van die Navorsingseenheid Mariene Geodinamika by GEOMAR. "Die nuwe data toon duidelik dat veel groter volumes metaan uit mariene hidrate vrygestel kan word, en ons moet regtig tot die bodem hiervan kom om die rol van hidrate in die klimaatstelsel beter te verstaan."

Metaan is die tweede belangrikste antropogeniese kweekhuisgas naas koolstofdioksied. Dit is verantwoordelik vir ongeveer 16% van die wêreldwye kweekhuisgasvrystellings, volgens die Amerikaanse Omgewingsbeskermingsagentskap. Die bevindinge van hierdie studie het beduidende implikasies vir die voorspelling en versagting van die uitwerking van metaan op klimaatsverandering.

Die navorsingspan beplan om hul ondersoeke voort te sit om bykomende metaanopenings te identifiseer en die liggings van potensiële metaansypelings te voorspel soos die planeet aanhou warm word. Hulle beplan ook 'n wetenskaplike ekspedisie om in die pockmarks te boor en 'n nouer verband tussen hierdie formasies en vorige periodes van klimaatsverhitting te vestig.

Ten slotte beklemtoon die studie die kwesbaarheid van metaanhidraat vir klimaatsverandering en die potensiële gevolge van die smelting daarvan. Verdere navorsing is van kardinale belang om die rol van hidrate in die klimaatstelsel te verstaan ​​en om effektiewe strategieë te ontwikkel om die impak van metaan op die veranderende klimaat te versag.