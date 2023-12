Nuwe studie oor seekat-DNS onthul leidrade oor vorige ineenstorting van Wes-Antarktiese ys

By

’n Baanbrekende studie oor seekat-DNS het waardevolle insig verskaf in die geskiedenis van die Wes-Antarktiese yslaag en sy ineenstorting. Deur die genetiese geskiedenis van die Turquet se seekat te ontleed, kon navorsers vasstel dat die mees onlangse ineenstorting van die yslaag meer as 100,000 XNUMX jaar gelede tydens die Laaste Interglasiale tydperk plaasgevind het. Hierdie bevinding bevestig vermoedens wat deur geowetenskaplikes gehou word en bied belangrike inligting oor toekomstige seevlakstyging in 'n warm klimaat.

Die hoofstudieskrywer Sally Lau, 'n postdoktorale navorsingsgenoot aan die James Cook Universiteit, het verduidelik dat die DNS van lewende diere inligting oor hul voorouers bevat, wat dit 'n soort "tydkapsule" maak. Die navorsingspan het die DNS van 96 Turquet se seekatte in volgorde van verskeie bevolkings regoor die wêreld versamel, insluitend monsters uit die 1990's. Hierdie DNS-analise het die navorsers in staat gestel om 'n gedetailleerde stamboom te skep wat miljoene jare teruggaan.

Die studie het aan die lig gebring dat bevolkings van Turquet se seekat wat in die Weddell-, Amundsen- en Ross-see woon, ongeveer 125,000 XNUMX jaar gelede laas geneties verbind is gedurende die Laaste Interglasiale tydperk. Dit dui daarop dat die Wes-Antarktiese yslaag gedurende hierdie tyd ineengestort het, wat veroorsaak het dat kusstreke oorstroom geraak het. Dit het egter ook nuwe habitats op die seebodem geskep vir die seekatte om te beset, wat voorheen geskeide bevolkings bymekaar gebring het en hulle toegelaat het om te kruis.

Die Wes-Antarktiese ys is tans een van die grootste bydraers tot wêreldwye seevlakverhoging. ’n Volledige ineenstorting van die yslaag kan seevlakke met 3 tot 5 meter verhoog, volgens studie skrywer Jan Strugnell van James Cook Universiteit.

Die keuse van die Turquet se seekat vir hierdie studie was strategies. Die spesie is relatief onbeweeglik, wat beteken dat hulle meer geneig is om binne hul plaaslike bevolkings te broei, wat duidelike genetiese verbindings behou. Seekatte het ook 'n bekende DNA-mutasietempo en generasietyd, wat hulle ideaal maak vir akkurate molekulêre datering.

Hierdie baanbrekerstudie verskaf nuwe bewyse vir die ineenstorting van die Wes-Antarktiese yslaag gedurende die Laaste Interglasiale tydperk en beklemtoon die potensiaal om DNS-analise te gebruik om ander dele van Antarktika se klimaatgeskiedenis te verken. Met verdere navorsing en gevorderde tegnieke hoop wetenskaplikes om meer raaisels oor die verlede te ontrafel en toekomstige seevlakstyging beter te verstaan.