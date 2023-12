Klimaatsverandering kan lei tot die vrystelling van metaan wat onder oseane vasgevang is

'n Nuwe studie wat deur navorsers van die Newcastle Universiteit, VK, gedoen is, het bevind dat klimaatsverandering kan lei tot die vrystelling van metaan, 'n kragtige kweekhuisgas, uit die bevrore metaan wat onder die oseane vasgevang is. Soos die ys en bevrore metaan smelt, beweeg die metaan van die diepste dele van die kontinentale helling na die rand van die onderwaterrak. Die navorsers het 'n sak vrygestelde metaan ontdek wat ongeveer 25 myl beweeg het. Dit dui daarop dat meer metaan moontlik kwesbaar kan wees en in die atmosfeer vrygestel kan word weens klimaatsverhitting.

Voorheen het wetenskaplikes geglo dat metaanhidraat, die ysagtige struktuur wat metaan bevat, nie vatbaar was vir klimaatsverhitting nie. Hierdie studie toon egter dat sommige daarvan inderdaad kwesbaar is. Metaanhidraat, wat in die seebodem begrawe word, ontdooi soos die oseane warm word, wat lei tot die vrystelling van metaan in die oseane en atmosfeer. Metaan is die tweede volopste kweekhuisgas wat deur menslike aktiwiteite veroorsaak word ná koolstofdioksied.

Die navorsers het gefokus op die vrystelling van metaan vanaf die basis van die hidraatstabiliteitsone, wat dieper onder die water geleë is. Die meeste vorige studies het slegs gebiede ondersoek waar 'n klein gedeelte van globale metaanhidrate teenwoordig is. Deur die gedeelte hidraat te ondersoek wat onder die warm klimaat langs die kus van Mauritanië in Noordwes-Afrika gedissosieer het, het die wetenskaplikes seismiese beeldtegnieke gebruik om die vrystelling van metaan te verstaan. Hulle het ontdek dat die gedissosieerde metaan oor 40 kilometer gemigreer het en vrygelaat is deur onderwater depressies wat pokmerke genoem word gedurende vorige warm periodes.

“Dit is 'n belangrike ontdekking. Die nuwe data toon duidelik dat veel groter volumes metaan uit mariene hidrate vrygestel kan word, en ons moet regtig tot die bodem hiervan kom om die rol van hidrate in die klimaatstelsel beter te verstaan,” het Christian Berndt, hoof van die navorsing, gesê. Eenheid Mariene Geodinamika by GEOMAR in Kiel, Duitsland.

Om die impak van metaan op klimaatsverandering te verstaan, is noodsaaklik vir voorspelling en versagting. Verdere navorsing op hierdie gebied is nodig om die potensiële gevolge van die vrystelling van metaan uit bevrore onderwaterstrukture ten volle te begryp.