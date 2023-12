Gemummifiseerde muise trotseer verwagtinge, oorleef in uiterste omstandighede

'n Onlangse studie wat in die joernaal Current Biology gepubliseer is, het 'n verstommende ontdekking onthul - gemummifiseerde muise wat op hoë Andes-vulkane gevind is. Hierdie bevindinge daag ons begrip van die fisiologiese limiete van gewerwelde lewe uit en het verdere navorsing oor die oorlewingsmeganismes van hierdie veerkragtige muise aangewakker.

Die hoë pieke van die Puna de Atacama, geleë tussen Chili en Argentinië, herinner aan die strawwe toestande op Mars. Met yl atmosfeer en ysige temperature, is vroeër gedink dat hierdie pieke onbewoonbaar is vir soogdiere. Navorsers het egter op die eerste gemummifiseerde muis op die kruin van Volcán Salín afgekom, wat hierdie persepsie verbreek het.

Senior skrywer Jay Storz van die Universiteit van Nebraska, Lincoln, het verbasing uitgespreek oor die ontdekking en gesê: "Die feit dat muise eintlik op sulke hoogtes leef, toon dat ons die fisiologiese toleransies van klein soogdiere onderskat het." Dit daag die oortuiging uit dat slegs goed opgeleide klimmers op uiterste hoogtes kan oorleef.

Verdere ondersoek deur die navorsers het nog sewe gemummifiseerde muise op dieselfde kruin opgegrawe, wat daartoe gelei het dat hulle stelselmatig op die pieke van ander Andes-vulkane soek. In totaal het hulle 13 gemummifiseerde muise op verskeie vulkane bo 6,000 XNUMX meter ontdek, sommige vergesel van skeletale oorblyfsels van ander muise.

Radiokoolstofdatering het aan die lig gebring dat hierdie gemummifiseerde muise hoogstens 'n paar dekades oud was, met sommige wat moontlik 350 jaar terug dateer. Genetiese analise het hulle geïdentifiseer as 'n spesie blaaroormuis genaamd Phyllotis vaccarum, wat tipies op laer hoogtes aangetref word.

Die ontdekking laat verskeie vrae ontstaan ​​oor soogdierlewe op hoë hoogtes. Navorsers ondersoek nou die fisiologiese eienskappe wat hierdie hoë-hoogtemuise in staat kan stel om in lae-suurstoftoestande te oorleef. Eksperimente word uitgevoer op muise in gevangenskap wat vanaf hoë hoogtes versamel is, terwyl bergklimopnames voortgaan op Andes-pieke in Argentinië, Bolivia en Chili.

Soos Jay Storz beklemtoon het, "Ons hou aan om verrassende nuwe ontdekkings te maak oor die ekologie van uiterste hoë-hoogte-omgewings." Hierdie baanbrekende navorsing werp lig op die merkwaardige veerkragtigheid van hierdie muise en maak deure oop vir verdere ondersoek na die grense van gewerwelde oorlewing.