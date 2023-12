Studie vind dat katte beheer neem in speletjies van haal

’n Onlangse opname wat deur Jemma Forman, Elizabeth Renner en David Leavens gedoen is, het lig gewerp op die fassinerende gedrag van katte wanneer dit kom by die speel van haal. In teenstelling met die algemene opvatting, het die studie bevind dat die meeste katte wat aan hierdie speelse aktiwiteit deelneem, dit doen sonder enige eksplisiete opleiding van hul eienaars. Uit die 924 kateienaars wat ondervra is, het 'n verbysterende 94% gerapporteer dat hul kattemaats op hul eie begin haal het, sonder leiding of instruksies.

Die opname het ook die uiteenlopende reeks voorwerpe uitgelig wat katte verkies om te gaan haal. Terwyl sommige eienaars die gebruik van katspeelgoed gerapporteer het, het 'n beduidende meerderheid katte 'n voorkeur getoon vir alledaagse huishoudelike items soos haarbande en botteldele. Verbasend genoeg het slegs 'n klein persentasie katte wat haal gespeel het, saam met ander diere geleef wat bekend is om hierdie gedrag te beoefen, soos honde of ander katte.

Interessant genoeg het die opname aan die lig gebring dat katte geneig is om beheer te neem in speletjies van haal. Hulle begin en beëindig die speletjies meer gereeld as hul eienaars, en hulle is ook geneig om vir langer tydperke te speel wanneer hulle self die speletjie begin. Dit dui daarop dat katte 'n vlak van beheer oor hierdie aktiwiteit het en kan voortgaan om te speel totdat die eienaars besluit om dit tot 'n einde te bring.

Die studie het ook individuele variasies in kattehaalgedrag ontdek. Katte het voorkeure getoon vir spesifieke lede van hul huishouding om mee te gaan haal, sekere voorwerpe om te gaan haal, en selfs spesifieke liggings binne die huis vir die speletjie om plaas te vind.

Oor die algemeen bied hierdie navorsing waardevolle insigte in die speelse aard van ons kattevriende en hul vermoë om onafhanklik betrokke te raak by speletjies van haal. Dit voeg nog 'n laag van begrip by die komplekse en intrigerende gedrag van katte, wat ons weereens herinner aan die fassinerende wesens wat hulle is.