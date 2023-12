Nuwe groei in Kalifornië se Redwood Trees: 'n Openbaring in koolstofberging

By

’n Baanbrekende studie het aan die lig gebring dat nadat ’n verwoestende veldbrand deur Kalifornië se Big Basin Redwood State Park gevee het, die ikoniese rooibosbome ’n verstommende vermoë getoon het om nuwe groei te laat groei. In teenstelling met vorige oortuigings, het die nuwe groei nie net op onlangse koolstofreserwes staatgemaak nie. In plaas daarvan het die bome antieke koolstofreserwes en knopweefsels wat eeue gelede gevorm het, ontgin.

Die studie, wat onlangs in die joernaal Nature Plants gepubliseer is, het die spruite van verbrande rooihoutbome ontleed. Deur 'n vorm van radiokoolstofdatering te gebruik, kon die navorsers die ouderdom van die koolstof wat vir nuwe groei gebruik word, akkuraat bepaal. Hulle het gevind dat die bome koolstofreserwes gebruik het wat 50 tot 100 jaar terug dateer, wat hierdie waarnemings die oudste bekende gevalle maak van koolstofreserwes wat vir groei gebruik word.

Om hierdie proses te verstaan, het die navorsers die bome se koolstofreserwes vergelyk met tjek- en spaarrekeninge. Nuwer koolstof word vinniger geabsorbeer en gebruik, terwyl ouer koolstof opgespaar en relatief onaangeraak gelaat word. Die nuwe groei het gespruit uit voorheen dormante knoppe wat gevorm het toe die bome nog boompies was, sommige dateer so ver as 2,000 XNUMX jaar terug.

Hierdie bevindings het beduidende implikasies vir die veerkragtigheid van rooibosbome teen veldbrande. Met die verhoogde frekwensie van uiterste weergebeurtenisse as gevolg van klimaatsverandering, is dit noodsaaklik om die oorlewingsmeganismes van hierdie ikoniese bome te verstaan. Rooihoutbome besit nie net dik bas en uiterste hoogte nie, maar het ook die unieke vermoë om antieke koolstofreserwes te benut, wat hulle ongelooflik veerkragtig maak teen brande.

Verder beklemtoon hierdie studie die belangrikheid daarvan om na te vors hoe verskillende boomspesies koolstof oor tyd berg. Bome speel 'n belangrike rol om as koolstofsinks op te tree deur koolstofdioksied uit die atmosfeer te absorbeer en dit in biomassa- of energievoorrade om te skakel. Om hierdie meganismes te verstaan ​​is noodsaaklik om globale koolstofvrystellings aan te spreek en die impak van klimaatsverandering te versag.

Om vorentoe te beweeg, beoog navorsers om ander groot, ou boomspesies, soos die reuse-sequoia, te bestudeer om meer insigte te kry in hul koolstofbergingsvermoëns. Deur die geheime van hierdie antieke reuse te ontrafel, kan ons 'n dieper begrip kry van die belangrike rol wat bome in ons ekosisteem speel en werk aan 'n meer volhoubare toekoms.