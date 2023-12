Dolfyne besit merkwaardige elektrosensitiwiteit, wat nuwe insigte in hul vermoëns oopmaak

In 'n baanbrekende studie wat deur Dr. Tim Hüttner en Dr. Guido Dehnhardt van die Universiteit van Rostock en die Mariene Wetenskapsentrum in Duitsland gedoen is, is ontdek dat dolfyne 'n unieke gevoel van elektrosensitiwiteit besit. Daar is voorheen gedink dat dit slegs 'n oorblyfsel van hul geboorte was, en die kuiltjies op die snoete van bottelneusdolfynkalwers, bekend as vibrissale putte, word geglo dat die volwasse soogdiere swak elektriese velde kan aanvoel.

By nadere ondersoek het Hüttner en Dehnhardt gevind dat hierdie vibrasieputte lyk soos strukture wat in haaie gevind word, wat hulle in staat stel om elektriese velde op te spoor. Om hul hipotese te toets, het die navorsers gekyk of gevange bottelneusdolfyne 'n elektriese veld in water kan aanvoel, en verbasend genoeg het al die diere hierdie vermoë getoon.

Die studie dui daarop dat die dolfyn se elektroresepsie breër implikasies kan hê, veral met betrekking tot hul oriëntasie. Dolfyne gebruik dalk hul elektriese sintuig om deur die aarde se magnetiese veld te navigeer. Byvoorbeeld, om teen 'n normale spoed van 10m/s deur swak areas van die aarde se magnetiese veld te swem, kan 'n waarneembare elektriese veld oor hul liggaam genereer. Hoe vinniger hulle swem, hoe groter is die kans dat hulle die planeet se magnetiese veld sal waarneem, wat hulle in staat stel om die aardbol met behulp van 'n magnetiese kaart te navigeer.

Om die sensitiwiteit van dolfyne vir elektriese velde verder te verstaan, het die navorsers eksperimente uitgevoer met vroulike bottelneusdolfyne genaamd Donna en Dolly. Hulle het die dolfyne opgelei om ’n elektriese veld op te spoor wat deur elektrodes bo hul snoete geproduseer word en het gevind dat albei dolfyne hoogs sensitief vir die velde was, met Donna effens meer sensitief vir swakker velde. Die studie het ook aan die lig gebring dat dolfyne dalk pulserende elektriese velde kan aanvoel, hoewel hulle minder sensitief was vir afwisselende velde in vergelyking met statiese velde.

Hierdie nuutgevonde vermoë werp lig op hoe dolfyne soek na visse wat in sediment versteek is, wat hulle in staat stel om prooi in die laaste paar sentimeter op te spoor voordat hulle toeslaan. Terwyl haaie die "supersterre" van elektrosensitiwiteit bly, wat in staat is om elektriese velde van visse binne 'n wyer omvang te waarneem, bied dolfyne se elektrosensitiwiteit hulle 'n merkwaardige voordeel in hul onderwater-ekosisteem.

Hierdie navorsing open nuwe moontlikhede om die kognitiewe vermoëns van dolfyne te verstaan ​​en beklemtoon die belangrikheid van verdere ondersoek na hul sensoriese vermoëns. Die komplekse wisselwerking tussen hul elektrosensitiwiteit, intelligensie en navigasievaardighede is 'n bewys van die merkwaardige aard van hierdie seediere.