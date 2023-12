Studie onthul hoe mikrobes in vrugtevlieë voortplanting beïnvloed

’n Onlangse studie wat deur navorsers van Japan en die VSA gedoen is, beklemtoon die belangrike rol wat mikrobes in vrugtevlieë speel om hul voortplanting te verbeter. Terwyl die algemene fokus op mikrobiome om die voordelige mikro-organismes in die ingewande draai, beklemtoon hierdie navorsing die impak van mikrobes in die vrugtevliegmikrobioom op die beheer van kiemlynstamselle en daaropvolgende eierrypwording by vroulike vrugtevlieë.

Die studie, gepubliseer in Communications Biology, werp lig op die molekulêre meganismes wat mikrobes in staat stel om die rypwording van kiemlynselle wat verantwoordelik is vir eier- en spermproduksie te beïnvloed. Hoofskrywer Ritsuko Suyama beskryf hoe mikrobes hormoonvlakke en weë kan verander, wat uiteindelik gasheervrugbaarheid bevorder in situasies van swak voeding.

Die navorsingspan het die uitwerking van mikrobes op oogenese in vrugtevlieë, spesifiek Drosophila melanogaster, ondersoek. Deur genetiese analise het hulle ontdek dat mikrobes voortplantingsfunksie verbeter deur die verdeling van eierstokselle te versnel, geprogrammeerde seldood te onderdruk en die produksie van kiemlynstamselle te verhoog. Hierdie prosesse lei uiteindelik tot 'n groter aantal volwasse eiers by wyfies.

Daar is gevind dat die aktivering van hormonale weë vir ekdisoon en jeugdige hormone in kiemlyn stamselle die mikrobes se verbetering van voortplantingsfunksie beheer. Ecdysone, 'n steroïedhormoon wat insekvervelling reguleer, speel 'n deurslaggewende rol in die mikrobe-geïnduseerde toename van kiemlynstamselle en eierrypwording. Aan die ander kant is die jeugdige hormoonbaan slegs betrokke by kiemlyn stamselproliferasie.

Die bevindinge van hierdie studie dra nie net by tot ons begrip van gasheer-mikrobe interaksies nie, maar dit bied ook nuwe moontlikhede vir die verbetering van reproduktiewe gesondheid. Die kennis wat uit hierdie navorsing verkry is, kan die weg baan vir nuwe behandelings wat probiotika behels en insig gee in hoe mikrobes hul gasheer se voortplantingsprosesse kan verbeter. Sulke vooruitgang kan belowende weë bied vir vrugbaarheidsverbetering en onvrugbaarheidsbehandeling.

Bron: Osaka Universiteit