Verken antieke voetspore: insigte in voëlagtige reptiele

Nuwe ontleding van fossielvoetspore in Suider-Afrika het interessante insigte onthul oor die antieke reptiele wat meer as 210 miljoen jaar gelede op die aarde rondgedwaal het. Hierdie drietonige voetspore, wat soos dié van voëls lyk, is deur tweevoetige reptiele gemaak en dateer die vroegste bekende voëlskeletfossiele met ongeveer 60 miljoen jaar voor. Die bevindinge is onlangs in die joernaal PLOS One gepubliseer.

Volgens dr. Miengah Abrahams, 'n dosent in geologiese wetenskappe aan die Universiteit van Kaapstad, is hierdie voetspore waarskynlik deur dinosourusse gemaak weens hul ouderdom. Onder die spore het sekere afdrukke uitgestaan ​​deur korter sentrale syfers, wyer sprei en smaller tone, wat soos voëlvoetspore lyk. Die verwantskap tussen hierdie spore en voëls is egter nog nie duidelik nie. Hulle kan 'n ontbrekende skakel in voëlevolusie verteenwoordig of behoort aan reptiele wat onafhanklik voëlagtige voete ontwikkel het.

Hierdie voetspore, bekend as Trisauropodiscus, is oorspronklik in die middel van die 20ste eeu ontdek en deur die Franse paleontoloog Paul Ellenberger aan 'n ichnogenus toegeskryf. Ichnogenus verwys na 'n genus wat gebaseer is op spoorfossiele eerder as gefossileerde liggaamsreste. Oor die jare was daar debat onder paleontoloë oor die voëlverwantskap van Trisauropodiscus-spore. Nie al hierdie spore was voëlagtig nie, en variasies in voetspoorvorm kan die identifikasie van fisiese kenmerke van uitgestorwe diere bemoeilik.

Die studie verskaf waardevolle insigte in die morfologiese diversifikasie van argosourusse gedurende die Trias-tydperk. Alhoewel die voetspore nie ooreenstem met enige bekende fossieldiere uit die streek en tydperk nie, bied hulle leidrade oor die evolusie van voëlagtige kenmerke by reptiele. Dit beklemtoon die belangrikheid van voetspore as 'n unieke rekord in paleontologiese navorsing, selfs met inherente onsekerhede.

Die ondersoek na Trisauropodiscus-spore het in 2016 begin, in die voetspore van Paul Ellenberger. Die navorsingspan het moderne ikonologiese standaarde gebruik, insluitend besoeke aan fossielterreine, argiefanalise en die skepping van 3D digitale modelle van die voetspore.

Oor die algemeen verbreed hierdie studie ons begrip van antieke reptiele en hul evolusionêre aanpassings. Verdere navorsing en ontdekkings op die gebied van paleontologiese wetenskap sal voortgaan om lig te werp op die fassinerende geskiedenis van lewe op Aarde.

vrae:

V: Wat is ichnogenus en morfotipes?

A: 'n Ignogenus is 'n genus wat gedefinieer word deur spoorfossiele, soos voetspore of ander indrukke wat deur diere gelaat word. Morfotipes verwys na afsonderlike kategorieë van spore gebaseer op hul vorms en eienskappe.

V: Hoe is die Trisauropodiscus-spore ontleed?

A: Die wetenskaplikes het 'n totaal van 163 snitte hersien en dit in twee morfotipes verdeel. Die ontleding het die bestudering van argieffoto's, sketse en afgietsels behels, asook die skep van 3D digitale modelle van die voetspore.

V: Verskaf hierdie voetspore bewyse van voëlevolusie?

A: Die voetspore kan 'n ontbrekende leidraad verteenwoordig in die evolusie van voëls of naverwante reptiele wat onafhanklik voëlagtige voete ontwikkel het. Verdere navorsing is nodig om 'n definitiewe verband te vestig.

V: Watter implikasies het hierdie studie vir ons begrip van argosourusse?

A: Die studie verskaf insigte in die morfologiese diversifikasie van argosourusse gedurende die Trias-tydperk. Dit beklemtoon die bestaan ​​van onbekende lede binne hierdie antieke reptielgroep met voëlagtige kenmerke, wat ons kennis van hierdie kritieke tydperk uitbrei.