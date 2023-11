Ontwykende goue mol wat in Suid-Afrika herontdek is, vonk bewaringshoop

Na byna 'n eeu van vermoedelik uitgesterf, het 'n merkwaardige ontdekking nuwe hoop gebring vir die voortbestaan ​​van die De Winton se goue mol in Suid-Afrika. Die klein diertjie, bekend vir sy vermoë om deur sand te “swem”, het weer op ’n strand langs die land se noordwestelike kus opgeduik en navorsers verstom wat onvermoeid na enige tekens van sy bestaan ​​gesoek het.

Die De Winton se goue mol is 'n ontwykende spesie wat wetenskaplikes bekoor het weens sy oulikheid en uiterste bedeesdheid. Hierdie blinde wesens het 'n voorliefde om in ontoeganklike gebiede te grawe en beskik oor hoogs sensitiewe gehoor, wat hulle in staat stel om selfs die geringste grondvibrasies op te spoor. Die laaste wetenskaplike bevestiging van hul bestaan ​​dateer uit 1936, wat talle kenners laat vrees dat hulle uitsterf.

'n Span toegewyde navorsers van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe (EWT) en die Universiteit van Pretoria het nie afgeskrik nie, 'n intensiewe soektog begin, wat vir 'n paar maande elke dag tot 18 kilometer duinhabitat beslaan het. Deur 'n geuropsporende Border Collie genaamd Jessie te gebruik, kon hulle spore van die molle se ondergrondse tonnels ontbloot.

Die deurbraak het gekom deur die ontleding van omgewings-DNS-monsters, wat vel, hare en liggaamlike uitskeidings ingesluit het wat uit die grond by Port Nolloth-strand versamel is. Meer as 100 monsters is noukeurig van die duine versamel. Alhoewel die navorsers nog nie die blinde moes fisies gesien het nie, het hulle daarin geslaag om video's en foto's vas te lê om hul bevindinge te dokumenteer.

Die herontdekking van die De Winton se goue mol hou groot betekenis in op die gebied van bewaring. In 2017 is die spesie ingesluit in 'n lys van top 25 langverlore diere wat deur die nie-regeringsorganisasie Re:wild saamgestel is. Met die onwrikbare vasberadenheid van die navorsingspan is 11 spesies uit die lys nou herontdek.

Christina Biggs, 'n spesialis van verlore spesies van Re:wild, het die pogings van die toegewyde individue geloof wat hierdie merkwaardige vonds moontlik gemaak het. Sy het beklemtoon hoe belangrik dit is om die habitatte te beskerm waar hierdie bedreigde en skaars molle woon. Die gebruik van innoverende tegnologieë soos omgewings-DNS-steekproefneming beklemtoon die potensiaal om ander verlore spesies te vind.

Alhoewel hierdie ontdekking hoop bring, staar die De Winton se goue mol steeds risiko's in die gesig van mynbou- en residensiële ontwikkelings naby sy strandhabitatte. Voortgesette bewaringspogings is uiters belangrik om die voortbestaan ​​van hierdie buitengewone spesie te verseker en, meer in die breë, die diversiteit van lewe op ons planeet.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n goue mol?

A: 'n Goue mol is 'n klein, grawende soogdier inheems aan Suider-Afrika. Dit word gekenmerk deur sy goue pels en unieke aanpassings om ondergronds te leef.

V: Hoe is die De Winton se goue mol herontdek?

A: Die De Winton se goue mol is herontdek deur 'n kombinasie van intensiewe veldnavorsing, die gebruik van 'n reukopspoorhond en die ontleding van omgewings-DNS-monsters.

V: Waarom is die herontdekking van die De Winton se goue mol betekenisvol?

A: Die herontdekking van die De Winton se goue mol is betekenisvol omdat dit hoop bied vir die bewaring van 'n spesie wat lank vermoedelik uitgesterf het. Dit beklemtoon ook die behoefte om die habitatte van bedreigde en skaars spesies te beskerm.

V: Wat is die rol van omgewings-DNS-steekproefneming?

A: Omgewings-DNS-monsterneming behels die ontleding van genetiese materiaal (soos vel, hare en liggaamlike uitskeidings) wat in die omgewing teenwoordig is om die teenwoordigheid van spesifieke spesies op te spoor. Dit is 'n waardevolle hulpmiddel om ontwykende en moeilik-vindbare diere te bestudeer.