Studie onthul veelvuldige faktore wat die vorm van impakkraters beïnvloed

’n Onlangse studie wat in die joernaal Physical Review E gepubliseer is, dui daarop dat losgebonde, klonterige asteroïdes met kurwebalagtige draaie dalk ’n rol gespeel het in die vorming van sommige van die Aarde se mees kenmerkende kraters, insluitend Arizona se Barringer Crater. In teenstelling met verwagtinge, het die studie bevind dat vinnig-draaiende asteroïdes breër en vlakker kraters skep in vergelyking met hul stadiger-draaiende eweknieë.

Impakkraters kan op verskeie rotsagtige liggame in die sonnestelsel gevind word, met uiteenlopende vorms en strukture. Faktore soos 'n asteroïde se snelheid by impak is voorheen geïdentifiseer as bydra tot hierdie diversiteit. Die nuwe studie het egter gefokus op twee parameters wat oor die hoof gesien is: die asteroïde se spin en sy klonterigheid.

Navorsers het simulasies gedoen om die uitwerking van spin en klonterigheid op kratervorming te ondersoek. Hulle het virtuele asteroïdeagtige projektiele geskep wat bestaan ​​uit duisende kleiner rotse wat deur swaartekrag saamgegroepeer is, wat in werklikheid die struktuur van baie asteroïdes lyk. Hierdie projektiele is toe op 'n gesimuleerde planeet se oppervlak laat val.

Die studie het aan die lig gebring dat styfgebonde asteroïdes met vinnige draaie smal en diep kraters uitgekerf het, terwyl losgebonde "rommelhope" wye en vlak gate gevorm het met impak. Die energie van 'n draaiende asteroïde word gedeeltelik gebruik om die bindings wat sy komponente bymekaar hou, te breek, wat veroorsaak dat die fragmente verstrooi word. Gevolglik dring hulle nie so diep in die grond soos nie-roterende asteroïdes nie.

Hoofnavorser Erick Franklin van Brasilië se Universiteit van Campinas het verduidelik dat die verspreiding van die korrels wat die projektiel vorm op die oomblik van impak die breedte en vlakheid van die resulterende krater bepaal.

Benewens Arizona se Barringer-krater, is die pieringvormige Flynn Creek-krater in Tennessee ook geïdentifiseer as 'n potensiële gevolg van 'n krommebalagtige impak. Verdere begrip van die spin en klonterigheid van asteroïdes sal wetenskaplikes help om insigte te kry in die vorming en verspreiding van verskillende soorte kraters.

Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om veelvuldige faktore in ag te neem wanneer die vorms en strukture van impakkraters bestudeer word, wat bydra tot ons kennis van hemelse ontmoetings regdeur die sonnestelsel.