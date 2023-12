Titel: Nuwe insigte in lig-materie-interaksies wat deur Attosecond Sagte-X-straal-absorpsiespektroskopie geopenbaar is

Opsomming: Navorsers by die Instituut vir Fotoniese Wetenskappe (ICFO) het 'n baanbrekende tegniek genaamd attosekonde sagte-X-straal absorpsiespektroskopie ontwikkel wat die studie van elektroniese dinamika met ultravinnige temporele resolusie moontlik maak. Deur attosekonde sagte-X-straal-pulse te gebruik, wat so kort as 23 attosekondes duur en 'n wye reeks samehangende sagte-X-straalbandwydte dek, kan wetenskaplikes die hele elektroniese struktuur van materiale intyds ondersoek. In 'n onlangse studie gepubliseer in Nature Communications, het die ICFO-navorsers 'n liggeïnduseerde toename in geleidingsvermoë in grafiet waargeneem deur die veelliggaamtoestand van die materiaal te manipuleer.

Die navorsers het draer-omhulsel-fase-stabiele sub-2-siklus optiese pulse gebruik om 'n lig-materie hibriede toestand in die grafiet te veroorsaak. Hulle het toe die materiaal met attosekonde sagte-X-straalpulse ondersoek, wat hulle in staat gestel het om die elektroniese dinamika en die geleidingsvermoëveranderinge by die koolstof K-rand waar te neem. Hierdie lig-geïnduseerde toename in geleidingsvermoë bestaan ​​as gevolg van die sterk interaksie tussen lig en materie, wat lei tot 'n unieke toestand bekend as 'n lig-materie baster.

Anders as vorige metodes wat materiaal fisies gemanipuleer het om elektroniese eienskappe te bestudeer, het die navorsers die grafiet opties opgewek met 'n kragtige ligpuls. Deur die verslapping van elektrone en hul interaksie met die rooster waar te neem, kon die wetenskaplikes 'n toename in die materiaal se optiese geleidingsvermoë waarneem, wat kenmerke vertoon wat aan 'n supergeleidingsfase herinner.

Hierdie deurbraak verskaf waardevolle insigte in die veld van veelliggaamdinamika en maak nuwe moontlikhede oop vir die manipulering en beheer van materiaaleienskappe deur lig te gebruik. Die toepassings van hierdie navorsing kan strek tot gebiede soos fotoniese geïntegreerde stroombane en optiese rekenaars, waar lig gebruik word om elektrone te manipuleer en materiaalkenmerke te beheer. Die resultate verkry deur attosekonde sagte-X-straal absorpsiespektroskopie bied nuwe maniere om gekorreleerde fases van materie intyds te ondersoek en te verstaan, wat noodsaaklik is vir die ontwikkeling van moderne tegnologieë.