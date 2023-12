Ontdekking van waterstof-gestroopte massiewe sterre in binêre stelsels

’n Baanbrekende studie wat deur sterrekundiges aan die Universiteit van Toronto gedoen is, het ’n bevolking van massiewe sterre aan die lig gebring wat deur hul binêre metgeselle van hul waterstofomhulsels gestroop is. Die bevindinge, gepubliseer in Science, verskaf belangrike insigte oor die oorsprong van waterstofarm kern-ineenstorting supernovas en neutronster samesmeltings.

Vir jare het wetenskaplikes teoretiseer dat 'n beduidende deel van massiewe sterre in binêre stelsels hul waterstofomhulsels verloor. Maar tot nou toe is slegs een potensiële kandidaat geïdentifiseer, wat 'n groot leemte in ons begrip laat. Mede-hoofskrywer Maria Drout spreek die omvang van hierdie ontdekking uit, en beklemtoon die implikasies daarvan vir ons begrip van supernovas, gravitasiegolwe en verafgeleë sterrestelsels.

Die ontdekking van hierdie waterstofgestroopte sterre bevestig nie net hul bestaan ​​nie, maar open ook nuwe weë vir gedetailleerde navorsing. Metings van sleuteleienskappe, soos die materiaal wat in sterwinde verlore gaan, sal meer akkurate voorspellings van verskynsels soos neutronstersamesmeltings moontlik maak. Daar word geglo dat hierdie sterre verantwoordelik is vir 'n beduidende fraksie van waterstofarm supernovas, sowel as deurslaggewend in die vorming van neutronstersamesmeltings wat gravitasiegolwe uitstraal.

Die studie dui ook daarop dat sommige sterre in die monster neutronster- of swartgat-metgeselle kan hê, wat die verhoog vir die skepping van dubbele neutronster of neutronster plus swartgatstelsels kan skep wat uiteindelik kan saamsmelt.

Bethany Ludwig, 'n Ph.D. student wat by die studie betrokke is, beklemtoon die onderling verbonde aard van sterre, en vergelyk hulle met sosiale wesens. Sy verduidelik dat sterre, veral massiewes, selde alleen is en dikwels in dinamiese binêre stelsels bestaan. Die interaksies tussen hierdie sterre deur hul leeftyd kan hul evolusie vorm.

Die moeilikheid om gestroopte sterre op te spoor lê in die feit dat baie van die lig wat hulle uitstraal buite die sigbare spektrum val en deur stof verduister of deur hul metgeselsterre oorskadu kan word. Om hierdie uitdaging te oorkom, het die navorsers 'n ultravioletopname uitgevoer met behulp van data van die Swift Ultra-Violet/Optiese Teleskoop. Deur te fokus op die ultraviolet deel van die spektrum, waar warm sterre die meeste van hul lig uitstraal, kon die span helderheidsdata vir miljoene sterre in die Groot en Klein Magellaanse Wolke versamel.

Hierdie baanbrekende ontdekking bevestig nie net die bestaan ​​van waterstofgestroopte massiewe sterre nie, maar onderstreep ook die komplekse onderlinge verbondenheid van sterre in die heelal. Dit baan die weg vir verdere navorsing oor hul rolle in verskeie astrofisiese verskynsels, wat uiteindelik ons ​​begrip van die kosmos uitbrei.