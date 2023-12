Studie onthul ontdooiende permafrost en rivierafloop veroorsaak groter koolstofvrystelling in die Arktiese Oseaan

’n Onlangse studie wat in die joernaal Geophysical Research Letters gepubliseer is, het lig gewerp op die beduidende impak van die ontdooiing van permafrost en koolstofryke afloop van Kanada se Mackenzie-rivier op die Arktiese Oseaan se koolstofbalans. Terwyl die Arktiese Oseaan bekend is as 'n belangrike koolstofsink, wat jaarliks ​​tot 198 miljoen ton koolstof absorbeer, dui hierdie studie daarop dat sekere faktore veroorsaak dat die mees noordelike oseaan meer koolstof vrystel as wat dit absorbeer.

Die navorsingspan het rekenaarmodellering, spesifiek die ECCO-Darwin-model, gebruik om die impak van rivierafvoer in die Beaufortsee te ontleed. Deur varswaterafvoer en sy elemente te simuleer, het die span ontdek dat die intense ontgassing wat veroorsaak word deur rivierafvoer in die Beaufortsee die koolstofbalans laat kantel het, wat gelei het tot 'n netto vrystelling van 0.13 miljoen metrieke ton koolstofdioksied elke jaar - gelykstaande aan die uitstoot van 28,000 XNUMX gasaangedrewe motors.

Die vrystelling van koolstof in die atmosfeer vanaf die Arktiese Oseaan word hoofsaaklik aangedryf deur seisoenale variasies en die verhoogde afvoer vanaf die Mackenzierivier gedurende die warmer maande. Gedurende hierdie tyd is daar minder see-ys om die gas vas te vang, wat groter uitgassing moontlik maak. Dit is egter belangrik om daarop te let dat terwyl sommige veranderinge in die verwarming van die Arktiese gebied tot verhoogde koolstofvrystelling gelei het, ander groter koolstofabsorpsie bevorder het. Faktore soos vinniger riviervloei, verhoogde sneeu en yssmelting, en die bloei van mikroskopiese fitoplankton naby die oppervlak van die oseaan dra by tot koolstofopvang en -absorpsie.

Alhoewel die studie op een spesifieke streek fokus, het die bevindings daarvan wyer implikasies vir die omgewingsveranderinge wat in die Arktiese gebied plaasvind. Om die bydrae van riviere en kusgebiede tot die Arktiese koolstofsiklus te verstaan, is van kardinale belang in die beoordeling van die algehele impak van klimaatsverandering in hierdie kwesbare streek.

Hoofskrywer Clément Bertin beklemtoon die belangrikheid van hierdie navorsing en sê: "Met ons model probeer ons om die werklike bydrae van die kusperiferies en riviere tot die Arktiese koolstofsiklus te verken." Deur insig in die koolstofbalansdinamika in die Arktiese Oseaan te verkry, kan wetenskaplikes en beleidmakers die komplekse uitdagings wat klimaatsverandering in hierdie delikate ekosisteem inhou, beter begryp en aanspreek.