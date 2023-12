Nuwe ontdekking onthul die verskriklike gevolge van die ineenstorting van die Antarktiese yskap

’n Baanbrekerstudie wat onlangs in Science gepubliseer is, het die genetiese ontleding van seekatte wat in Antarktika woon gebruik om lig te werp op die terugtrekking van die vasteland se ysplate in die verre verlede. Deur die paringspatrone van hierdie seediere te bestudeer, het wetenskaplikes tot die gevolgtrekking gekom dat daar ongeveer 125,000 XNUMX jaar gelede 'n ysvrye gang was, gedurende 'n tydperk toe globale temperature soortgelyk aan vandag was.

Die bevindinge van hierdie navorsing is kommerwekkend, aangesien dit daarop dui dat die Wes-Antarktiese Yskap (WAIS) baie nader aan ineenstorting is as wat voorheen gedink is. As mensveroorsakende verwarming nie beperk kan word tot die Parys-ooreenkoms se teiken van 1.5 grade Celsius nie, kan die WAIS moontlik bydra tot 'n langtermyn seevlakstyging van 3.3-5 meter. Dit sal verwoestende gevolge vir kusgebiede regoor die wêreld hê.

Hoofskrywer Sally Lau, 'n evolusionêre bioloog aan die James Cook Universiteit, het verduidelik dat haar span DNS en biologie as gevolmagtigdes gebruik het om vorige veranderinge in Antarktika te verstaan. Die Turquet se seekat is vir hierdie studie gekies as gevolg van sy wydverspreide verspreiding oor die vasteland en die bestaande wetenskaplike kennis oor sy lewensduur en opkoms. Deur die DNS van 96 seekatmonsters wat oor 33 jaar versamel is, te ontleed, het die navorsers bewyse ontdek van antieke seeweë wat verskillende dele van Antarktika verbind het.

Die genetiese geskiedenis het aan die lig gebring dat die WAIS op twee verskillende tydstip ineengestort het, ongeveer 3-3.5 miljoen jaar gelede en gedurende die Laaste Interglasiale tydperk 129,000 116,000 tot 1.5 XNUMX jaar gelede. Laasgenoemde tydperk is veral betekenisvol, want dit stem ooreen met die vorige keer dat globale temperature ongeveer XNUMX grade warmer was as voor-industriële vlakke, wat die teiken is wat deur die Parys-ooreenkoms gestel is. Dit dui daarop dat die kantelpunt vir toekomstige WAIS-ineenstorting baie nader kan wees as wat verwag is.

Die potensiële seevlakstyging van 3.3 meter sal katastrofiese gevolge vir kusstreke wêreldwyd hê. Die studie se bevindinge beklemtoon die dringende behoefte om op te tree teen klimaatsverandering. Alhoewel daar nog onbeantwoorde vrae is oor die oorsake en tydlyn van vorige ysvelinstortings, voer die navorsers aan dat hierdie onsekerhede nie pogings om klimaatsverandering te verhinder, moet belemmer nie. Die bewyse van seekat-DNS dien as 'n skerp herinnering aan die brose toestand van ons planeet en die verskriklike gevolge van gebrek aan optrede.