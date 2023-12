Wetenskaplikes gebruik seekat-DNS om die ineenstorting van die Antarktiese yslaag te ontdek

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die ineenstorting van die Wes-Antarktiese Yskap (WAIS) deur die DNS van seekatte in die streek te bestudeer. Die nuwe ontleding, gepubliseer in Science, onthul dat ongeveer 125,000 XNUMX jaar gelede geografies-geïsoleerde populasies van seekatte vrylik gepaar het, wat die bestaan ​​van 'n ysvrye gang aandui gedurende 'n tydperk van aardverwarming soortgelyk aan vandag se temperature.

Die bevindinge het beduidende implikasies vir ons begrip van die kwesbaarheid van die WAIS. As mensveroorsakende opwarming die 1.5 grade Celsius-teiken oorskry wat deur die Parys-ooreenkoms gestel is, kan die yskap die risiko loop om ineen te stort, wat 'n langtermyn seevlakstyging van 3.3-5 meter tot gevolg het. Hoofskrywer Sally Lau, 'n evolusionêre bioloog, verduidelik dat die bestudering van die DNS van mariene ongewerwelde diere kan dien as 'n proxy om vorige veranderinge in Antarktika te verstaan.

Die navorsers het gefokus op Turquet se seekat, wat oral op die vasteland voorkom. Deur DNS-monsters wat oor 33 jaar versamel is en in museums gestoor is, te ontleed, het hulle bewyse ontdek van seeweë wat verskillende seë in Wes-Antarktika verbind het. Hulle het ook genetiese vermenging gevind wat twee afsonderlike ineenstortings van die WAIS aangedui het: een ongeveer 3-3.5 miljoen jaar gelede en nog een gedurende die Laaste Interglasiale tydperk ongeveer 125,000 XNUMX jaar gelede.

Hierdie nuwe bewyse dui daarop dat die kantelpunt vir toekomstige ineenstorting van die WAIS nader is as wat voorheen gedink is. 'n Ineenstorting van die yslaag sal lei tot 'n dramatiese styging in seevlakke, wat kusgebiede wêreldwyd onder water laat val. Daar is egter nog 'n paar onbeantwoorde vrae oor die ineenstorting, soos die rol van stygende temperature teenoor ander veranderlikes soos veranderende seestrome en interaksies tussen ys en die vaste aarde.

Ten spyte van die onsekerhede, beklemtoon hierdie studie die dringendheid om op te tree teen klimaatsverandering. Die navorsers kom tot die gevolgtrekking dat hierdie jongste bewyse van seekat-DNS bydra tot die toenemende bewyse van die kwesbaarheid van die Antarktiese ysplate. Met die bedreiging van aansienlike seevlakverhoging, is dit van kardinale belang dat ons klimaatsverandering en die impak daarvan op ons planeet aanspreek.