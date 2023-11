Ineenstorting van die Antarktiese ysbank beklemtoon dringendheid vir klimaataksie

Terwyl die wêreld gereed maak vir die komende COP28-klimaatkonferensie in Dubai, dien onlangse waarnemings van Antarktika as 'n skerp herinnering aan die verwoestende impak van die klimaatkrisis. Wetenskaplikes het die ineenstorting van die ysbank gesien wat aan die Cadman-gletser op die westelike Antarktiese Skiereiland gekoppel is, wat die gletser kwesbaar gelaat het vir die warm water van die see. Hierdie gevolglike versnelde terugtog dui op 'n ontstellende neiging in poolysdinamika.

Die bevindinge van hierdie navorsing, wat in Nature Communications gepubliseer is, het ontstaan ​​uit die noukeurige werk van 'n internasionale span bestaande uit wetenskaplikes van die Universiteit van Leeds, Lancaster Universiteit, ENVEO, die Universiteit van Delaware en die British Antarctic Survey. Deur gebruik te maak van data van verskeie satellietsendings, insluitend ESA se CryoSat en Europa se Copernicus Sentinel-1, kon die navorsers beduidende veranderinge in die ysbank en gletser met verloop van tyd opspoor.

Hul ontleding het aan die lig gebring dat die Cadman-gletser tussen November 2018 en Mei 2021 'n verbysterende agt kilometer teruggetrek het nadat dit vir byna vyftig jaar stabiel gebly het. Hierdie vinnige verandering kan toegeskryf word aan bogemiddelde seewatertemperature rondom die westelike Antarktiese Skiereiland gedurende 2018–2019.

Die warm water het waarskynlik sedert die 1970's 'n bedreiging vir die Cadman-ysplate ingehou. Benjamin Wallis, 'n navorser van die Universiteit van Leeds wat die studie gelei het, stel voor dat die warmer water die ysbank begin ondermyn het, met beduidende gevolge wat in die vroeë 2000's duidelik geword het. Die verhoogde temperature het nie net die oppervlak geïnfiltreer nie, maar ook die dieper lae van die see, wat moontlik die punt bereik het waar die ysbank op die seebodem gegrond was. Satellietwaarnemings het sedertdien hierdie smelting van onder na bo vasgevang.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n ysbank?

A: 'n Ysbank is 'n dik drywende platform van ys wat vorm waar 'n gletser of yslaag afvloei na 'n kuslyn en op die see-oppervlak.

V: Hoe beïnvloed ysrakke gletsers?

A: Ysrakke bied noodsaaklike ondersteuning aan gletsers deur op te tree as 'n versperring - 'n steunpilaar - wat op die seeoppervlak dryf en soms aan die seebodem anker. Dit vertraag die vloei van gletser-ys na die see, wat help om gletserstabiliteit te handhaaf.

V: Wat is die implikasies van die ineenstorting van die Cadman-ysplate?

A: Die ineenstorting van die Cadman-ysplate het 'n belangrike ondersteuningstelsel verwyder, wat die gletser in staat gestel het om ys teen 'n kommerwekkende tempo in die see te stort. Hierdie navorsing beklemtoon die sensitiwiteit van Antarktiese gletsers vir veranderinge in oseaniese temperature en beklemtoon die potensiaal vir vinnige ysverlies as gevolg van klimaatsverandering.

V: Waarom is die aanspreek van seeverwarming belangrik?

A: Die situasie in Antarktika dien as 'n dwingende herinnering aan die dringende behoefte om die verwarming van oseane aan te spreek. Die verwarming bedreig nie net poolstreke nie, maar hou ook risiko's in vir globale seevlakke en ekosisteme.

(Bron: Nature Communications)