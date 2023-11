Nuwe insigte in voëlevolusie: antieke voetspore dui op vroeë oorsprong

Antieke voetspore wat in Lesotho, Suider-Afrika ontdek is, het merkwaardige insigte in die vroeë evolusie van voëls verskaf. Voorheen gedink om aan 'n wese bekend as Trisauropodiscus te behoort, glo wetenskaplikes nou dat hierdie voetspore waarskynlik deur dinosourusse of reptiele met voëlagtige voete geproduseer is. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Plos One, daag vorige idees oor die tydsberekening van voëlvoet-evolusie uit.

Die span kundiges van die Universiteit van Kaapstad het vier stelle voetspore ontleed, insluitend 'n 80 meter lange baan in die dorpie Maphutseng. By nadere ondersoek het hulle twee duidelike kenmerke in die voetspore geïdentifiseer. Die eerste stel het soos spore van nie-voëldinosourusse gelyk, terwyl die tweede stel treffende ooreenkomste met hedendaagse voëlvoetspore ten opsigte van grootte en proporsie getoon het.

Merkwaardig genoeg dateer hierdie voetspore meer as 210 miljoen jaar terug, wat hulle 60 miljoen jaar ouer maak as die vroegste bekende fossiele van ware voëls. Hierdie ontdekking dui daarop dat voëlagtige voete baie vroeër ontwikkel het as wat voorheen geglo is, wat moontlik die tydlyn van voëlevolusie met miljoene jare verskuif het.

“Hierdie voetspore verskaf waardevolle bewyse dat voëls se evolusionêre geskiedenis baie verder strek as wat ons aanvanklik gedink het,” het die navorsingspan opgemerk. "Voëls, met hul buitengewone diversiteit van meer as 10,000 XNUMX bestaande spesies, hou steeds baie raaisels oor hul vroeë oorsprong."

Die implikasies van hierdie ontdekking strek verder as paleontologiese nuuskierigheid. Deur die evolusionêre legkaart van voëls te ontrafel, kry wetenskaplikes 'n dieper begrip van die natuurlike wêreld en die prosesse wat lewe op Aarde gevorm het.

