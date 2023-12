KI-metode verbeter breinnavorsingsdoeltreffendheid met minimale handaantekeninge

Wetenskaplikes van EPFL en Harvard het 'n baanbrekende KI-gebaseerde metode ontwikkel om neurone in bewegende diere op te spoor. Hierdie ontwikkeling het die potensiaal om breinbeeldnavorsing aansienlik te verbeter en ons begrip van neurale gedrag te verdiep. Die studie, wat onlangs in Nature Methods gepubliseer is, is gelei deur Sahand Jamal Rahi by EPFL se Skool vir Basiese Wetenskappe.

Die innoverende metode maak gebruik van 'n konvolusionele neurale netwerk (CNN) wat opgelei is om patrone in beelde te herken en te ontleed. Deur 'n proses genaamd "konvolusie" te gebruik, is die CNN in staat om klein dele van 'n beeld te ondersoek en daardie inligting te kombineer om voorwerpe of patrone te identifiseer. Wanneer dit egter kom by die opsporing van neurone in 'n bewegende dier se brein, lê die uitdaging in die behoefte aan handaantekeninge van talle beelde, aangesien die dier se voorkoms met verloop van tyd verskil weens liggaamsdeformasies.

Om hierdie uitdaging aan te spreek, het die navorsers 'n verbeterde CNN ontwikkel met "geteikende aanvulling." Hierdie tegniek genereer outomaties betroubare aantekeninge vir verwysing uit 'n beperkte stel beelde wat met die hand geëtiketteer is. Die CNN leer dan die interne vervormings van die brein en gebruik hierdie kennis om aantekeninge vir nuwe posture te skep, wat die behoefte aan uitgebreide handaantekeninge en dubbelkontrolering verminder.

Die veelsydigheid van hierdie metode laat dit toe om neurone in verskillende voorstellings te identifiseer, of dit nou individuele punte of 3D-volumes is. Die navorsers het die metode getoets op die rondewurm Caenorhabditis elegans, 'n bekende modelorganisme in neurowetenskap met 302 neurone. Met behulp van die verbeterde CNN kon die wetenskaplikes aktiwiteit in sommige van die wurm se interneurone meet en komplekse gedrag ontdek, soos veranderinge in reaksiepatrone wanneer hulle aan verskillende stimuli blootgestel word.

Om die metode toeganklik te maak, het die span 'n gebruikersvriendelike grafiese koppelvlak verskaf wat geteikende aanvulling integreer, wat die hele proses van handaantekening tot proeflees stroomlyn. Deur die handmatige inspanning wat nodig is vir neuronsegmentering en -opsporing aansienlik te verminder, het hierdie nuwe KI-metode die potensiaal om die analise-deurset te verdriedubbel in vergelyking met volle handaantekening.

Oor die algemeen het hierdie baanbrekende ontwikkeling in KI-gebaseerde neuronopsporing die potensiaal om navorsing in breinbeelding te versnel en ons begrip van neurale stroombane en gedrag te verdiep.