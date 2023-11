KI Navorsingskante met vulkane in die debat oor dinosourus-uitwissing

Nuwe bevindinge van Dartmouth-universiteit se navorsers onthul dat die uitsterwing van dinosourusse en die meeste ander lewe op land 66 miljoen jaar gelede moontlik hoofsaaklik deur vulkaniese aktiwiteit veroorsaak is. Terwyl die wydverspreide oortuiging was dat 'n katastrofiese asteroïde-impak, bekend as die Chicxulub-gebeurtenis, verantwoordelik was vir die einde van die Kryt-era, daag hierdie nuwe navorsing daardie konsensus uit.

Die KI wat ontwikkel is deur gegradueerde student Alex Cox en Dartmouth professor Brenhin Keller het klimaatmodelle gebruik om die Kryt-Paleogeen massa-uitwissing te verken. Deur die modelle omgekeerd te laat loop, het die KI daarop gemik om die oorsaak uitsluitlik op grond van statistieke en minimale voorafinligting te identifiseer. Nadat 300,000 XNUMX scenario's ontleed is, het die model tot die gevolgtrekking gekom dat die Deccan Traps, 'n enorme vulkaniese basaltstreek in Indië, 'n deurslaggewende rol in die uitsterwingsgebeurtenis gespeel het.

Oor 'n tydperk van 300,000 10.4 jaar het die Deccan Traps 'n verstommende hoeveelheid koolstofdioksied en swael in die atmosfeer vrygestel—9.3 biljoen ton en XNUMX biljoen ton, onderskeidelik. Die KI-model dui daarop dat hierdie massiewe vrystelling van gasse die klimaat ontwrig het, wat gelei het tot 'n geleidelike afname in biologiese diversiteit oor duisende jare.

Alhoewel die model erken dat die Chicxulub-impak 'n onmiddellike impak op plant- en dierspesies gehad het, wat 'n daling in organiese koolstof in die oseane veroorsaak het, het dit nie 'n beduidende toename in koolstofdioksied en swaeldioksied in die atmosfeer na die impak opgespoor nie.

Alhoewel hierdie bevindinge dwingende bewyse verskaf vir die rol van vulkaniese aktiwiteit in die uitsterwing van dinosourusse, is dit onwaarskynlik dat die voortdurende debat onder paleontoloë definitief besleg sal word. KI-modelle is afhanklik van die data wat hulle gevoer word, en gegewe die beperkte inligting wat beskikbaar is, is daar 'n moontlikheid dat bykomende faktore die uitwissing beïnvloed het.

Hierdie baanbrekende navorsing, gepubliseer in Science, open nuwe weë vir eksplorasie en daag langdurige oortuigings oor die ondergang van dinosourusse uit.