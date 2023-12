Verken die geheimenisse van Australië se onderwaterlandskappe

Nuwe navorsing het lig gewerp op die antieke landskappe wat eens op Australië se noordwestelike kontinentale plat bestaan ​​het, wat 'n komplekse en lewendige wêreld onthul wat baie anders was as wat ons vandag sien. Die studie, wat onlangs in Quaternary Science Reviews gepubliseer is, het hoë-resolusiekaarte van die seebodem gebruik om verby seevlakke te projekteer en die geheime van hierdie onderwaterstreek te ontbloot.

In teenstelling met vorige aannames, toon die navorsing dat die onderwater kontinentale rakke van Australië ver van omgewings onproduktief was. Trouens, baie groot eilande wat eens deel van hierdie rakke was, vertoon tekens van menslike besetting voor stygende seevlakke. Klipwerktuie is selfs op die seebodem aan die kus van Wes-Australië se Pilbara-streek ontdek.

Die studie het gefokus op die noordwestelike rak van Sahul, wat 'n eilandgroep was wat na Timor, Indonesië strek. Die argipel het tussen 70,000 61,000 en 9,000 XNUMX jaar gelede ontstaan ​​en het vir ongeveer XNUMX XNUMX jaar stabiel gebly. Daar word voorgestel dat hierdie eilande moontlik gedien het as trapklippe vir menslike migrasie van Indonesië na Australië gedurende hierdie tyd.

Soos die laaste ystydperk posgevat het, het seevlakke gedaal, wat die rak vir die eerste keer in 100,000 50,000 jaar ten volle blootgelê het. Die landskap is gekenmerk deur 'n mosaïek van bewoonbare varswater- en soutwateromgewings, insluitend die Malita-binnelandse see en 'n groot meer naby die hedendaagse Kimberley-kuslyn. Hierdie waterliggame het 'n florerende bevolking ondersteun, wat na raming sy hoogtepunt van tussen 500,000 XNUMX en XNUMX XNUMX mense bereik het tydens die hoogtepunt van die laaste ystydperk.

Namate seevlakke egter gestyg het, is die eens produktiewe landskappe onder water, wat bevolkings gedwing het om terug te trek en aan te pas. In die lig van hierdie vinnig veranderende klimate het nuwe rotskunsstyle in beide die Kimberley- en Arnhem-land na vore gekom. Die mondelinge geskiedenisse van Eerste Nasies-mense vertel ook die stygende seevlakke en die verlies van die landskap oor die loop van duisende jare.

Hierdie nuwe begrip van Australië se ondergedompelde landskappe beklemtoon die behoefte aan inheemse geleide omgewingsbestuur, wat gebruik maak van diepgaande inheemse kennis en ervaring. Terwyl ons 'n onsekere toekoms navigeer, kan die insigte wat verkry is uit hierdie antieke landskappe die sleutel tot suksesvolle aanpassing hou.