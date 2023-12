Antieke hominiede is aangepas by veranderende omgewing deur na konsonant-gebaseerde oproepe oor te skakel

In 'n deurbraakstudie het navorsers van die Universiteit van Warwick bewyse ontbloot wat daarop dui dat antieke hominiede van vokaalgebaseerde na konsonant-gebaseerde oproepe oorgeskakel het as gevolg van 'n verskuiwing van digte woude na oop vlaktes gedurende die Mioseen-era. Die span taalsielkundiges, onder leiding van Charlotte Gannon, het eksperimente uitgevoer deur opgeneemde orangoetang-oproepe, wat glo soos vroeë menslike klanke lyk, oor 'n Afrika-savanne te projekteer. Dit het hulle in staat gestel om te bestudeer hoe die veranderende omgewing die ontwikkeling van kommunikasievermoëns beïnvloed het.

Gannon en haar kollegas beskryf Afrika se veranderende paleo-klimaat as 'n "ekologiese swart boks", en stel voor dat ons hominied-voorouers moontlik proto-konsonante gebruik het om effektief in die transformerende omgewing te kommunikeer. Die uitbreiding van grasvelde oor die afgelope 17 miljoen jaar as gevolg van tektoniese beweging, globale verkoeling en verdroging het hominied-anatomie en gedrag aansienlik beïnvloed.

Om die Middel- en Laat Mioseen-scenario te herskep toe hominiede na 'n oop landskap oorgeskakel het, het die navorsers argiefopnames van orangoetangoproepe gebruik en dit in 'n Suid-Afrikaanse savanne-habitat gespeel. Die oproepe het beide klinkeragtige klanke en konsonantagtige soen-piep en 'grumphs' ingesluit. Die span het gevind dat konsonant-gebaseerde oproepe beter dra as klinkergebaseerde oproepe oor oop land. Na 125 meter het klinkergebaseerde oproepe baie minder hoorbaar geword, terwyl konsonant-gebaseerde oproepe hul hoorbaarheid behou het selfs na 400 meter.

Die resultate dui daarop dat die skuif na oop vlaktes 'n deurslaggewende rol gespeel het in die evolusie van hominied vokale kommunikasie, aangesien konsonante oorheersend is in moderne menslike tale. Die navorsers stel voor dat vroeë stadiums van spraakevolusie meer bedrewe was om konsonante as vokale waar te neem, wat sommige kenmerke van moderne gesproke tale kan verklaar.

Hierdie studie werp lig op hoe ekologiese veranderinge die ontstaan ​​en vorm van gesproke taal beïnvloed het. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om die impak van die omgewing op menslike voorouers en hul oorgang van vokaal-gebaseerde na konsonant-gebaseerde oproepe in ag te neem. Die bevindinge daag vorige oortuigings oor die ontwikkeling van menslike taal uit en beklemtoon die belangrikheid van die bestudering van die ekologiese omgewings en klanklandskappe wat vroeë hominiede ervaar het om die evolusie van gesproke taal te verstaan.