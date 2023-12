Nuwe studie onthul kommerwekkende vooruitsigte vir toekomstige klimaat

'n Onlangse massiewe studie oor antieke atmosferiese koolstofdioksied (CO2)-vlakke en ooreenstemmende temperature het 'n kommerwekkende projeksie vir die aarde se toekomstige klimaat onthul. Die studie, wat oor 66 miljoen jaar gestrek het, toon dat die laaste keer dat CO2-vlakke konsekwent so hoog was as wat dit vandag is, 14 miljoen jaar gelede was. Hierdie bevinding weerspreek vorige aanslae en beklemtoon die langdurige effek van kweekhuisgasse op langtermyn klimaatsverandering.

Die navorsing is oor 'n tydperk van sewe jaar deur meer as 80 navorsers uit 16 nasies gedoen. Dit onthul dat die klimaat hoogs sensitief is vir kweekhuisgasse, met verreikende gevolge wat vir duisende jare kan voortduur. Die studie, gepubliseer in die joernaal Science, beklemtoon die noodsaaklikheid om die langtermyn-implikasies van die toevoeging van CO2 tot die atmosfeer te verstaan.

Beramings gebaseer op huidige kennis dui daarop dat vir elke verdubbeling van atmosferiese CO2, globale temperature met 1.5 tot 4.5 grade Celsius kan styg. Sommige onlangse studies voer egter aan dat die werklike sensitiwiteit van die planeet vir kweekhuisgasse hoër kan wees as wat voorheen geglo is, wat moontlik lei tot 'n temperatuurverhoging van 3.6 tot 6 grade Celsius per verdubbeling.

Die konsentrasie CO2 in die lug het reeds toegeneem van 280 dele per miljoen (dpm) in die laat 1700's tot 420 dpm tans. As huidige neigings voortduur, word geprojekteer om teen die einde van hierdie eeu 600 dpm of meer te bereik. Gevolglik het die Aarde reeds sedert die laat 1.2de eeu 'n temperatuurstyging van ongeveer 19 grade Celsius ervaar.

Alhoewel dit onseker bly watter presiese temperature in die toekoms sal manifesteer, maak wetenskaplikes staat op vorige temperatuurmeting met CO2-vlakke om toekomstige verwarming te skat. Navorsers ontleed verskeie materiale soos yskerne, antieke gronde, seesedimente en fossiele om historiese klimaatdata te rekonstrueer. Hierdie studie het bestaande data gebruik om 'n 66-miljoen-jaar koolstofdioksied teenoor temperatuur-kromme te skep wat 'n beduidende verwarming van 5 tot 8 grade Celsius vir elke verdubbeling van CO2 voorspel.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie aardstelselsensitiwiteit van toepassing is op klimaatsveranderinge oor honderde duisende jare, eerder as die korter tydsbestek wat relevant is vir menslike aktiwiteite. Desnieteenstaande kan die begrip van die langtermyn-waterval-effekte van klimaatsverandering huidige klimaatbeleide inlig en klimaatmodelleerders help om toekomstige scenario's te voorspel.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die dringendheid om kweekhuisgasvrystellings aan te spreek en doeltreffende klimaatbeleide te implementeer om die potensiële risiko's wat verband hou met toenemende CO2-vlakke te versag. Die bevindinge onderstreep die behoefte aan verdere navorsing om die langtermyngevolge van klimaatsverandering op die planeet beter te verstaan.