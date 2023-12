Wetenskaplikes ontdek verrassende patrone in embrio-ontwikkeling

In 'n baanbrekende studie het navorsers van die Universiteit van Kalifornië San Diego, die Universiteit van Dundee en Harvard Universiteit onverwagte bevindings rakende gastrulasie in kuikenembrio's ontbloot. Gastrulasie is die proses waardeur 'n embrio oorgaan van 'n enkele laag selle na 'n meerlaagse struktuur wat 'n gastrula genoem word.

Onder leiding van UC San Diego Assistent Professor in Fisika, Mattia Serra, het die span teoretiese en eksperimentele wetenskap gekombineer om 'n wiskundige model te skep wat die komplekse selbewegings tydens kuikenembrio-gasstrulasie akkuraat voorspel het. Dit is die eerste selforganiserende wiskundige model om hierdie vloei suksesvol te reproduseer.

Deur eksperimentele manipulasie van die model het die navorsers ontdek dat die selbewegings patrone voortbring wat nie by kuikens waargeneem word nie, maar in visse en paddas gesien word. Om hierdie bevinding te bevestig, is die model se voorspellings in die laboratorium herhaal met lewende kuikenembrio's, wat gelei het tot die manifestasie van gastrulasievloei wat tipies in visse en paddas aangetref word.

Hierdie verrassende uitkoms dui daarop dat, ten spyte van die lewe in verskillende omgewings, daar gedeelde selforganiserende beginsels in gastrulasie onder visse, paddas en kuikens tydens die vroeë stadiums van embrio-ontwikkeling kan wees. Die navorsers veronderstel dat evolusionêre druk met verloop van tyd moontlik die parameters en aanvanklike toestande van gastrulasie in hierdie spesies beïnvloed het.

Om vorentoe te beweeg, beoog Serra en sy span om bykomende meganismes te ondersoek wat bydra tot selforganiserende patrone op 'n embrioskaal. Hul bevindings het die potensiaal om biomateriale-ontwerp en regeneratiewe medisyne te beïnvloed, met die uiteindelike doel om langer en gesonder menselewens te bevorder.

Hierdie baanbrekende navorsing, gepubliseer in Science Advances, maak opwindende moontlikhede oop om die kompleksiteit van embrioniese ontwikkeling en die implikasies daarvan vir verskeie studievelde te verstaan.