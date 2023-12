Nuwe planeet daag tradisionele begrip van planetêre formasie uit

Navorsers aan die Penn State University het 'n verstommende ontdekking gemaak wat bestaande teorieë oor hoe planete vorm, uitdaag. Die span het 'n planeet, genaamd LHS 3154b, gevind wat meer as 13 keer die grootte van die aarde is, wat wentel om 'n ster genaamd LHS 3154 wat aansienlik kleiner en koeler as ons Son is.

Die massaverhouding tussen LHS 3154b en sy gasheerster is groter as 100 keer dié van die Aarde en die Son, wat dit die grootste planeet maak wat nog ooit ontdek is wat om 'n ultrakoel dwergster wentel. Hierdie bevinding het planetêre wetenskaplikes laat kopkrap, aangesien dit huidige modelle van hemelse voorwerpvorming weerspreek.

Suvrath Mahadevan, die Verne M. Willaman Professor in Sterrekunde en Astrofisika by Penn State, het sy verbasing oor die ontdekking uitgespreek. Hy het gesê: "Ons sou nie verwag dat 'n planeet so swaar rondom so 'n lae-massa ster sou bestaan ​​nie."

Tradisionele teorieë stel voor dat nadat 'n ster gevorm het, gas en stof wat dit omring, ophoop om 'n protoplanetêre skyf te vorm, wat uiteindelik lei tot die skepping van planete oor lang tydperke. Die skyf rondom LHS 3154 het egter nie genoeg vaste massa om die vorming van 'n planeet soos LHS 3154b te ondersteun nie.

Die navorsingspan het die Habitable Zone Planet Finder (HPF), 'n gespesialiseerde astronomiese spektrograaf wat by Penn State ontwikkel is, gebruik om hierdie baanbrekende ontdekking te maak. Die HPF is ontwerp om planete op te spoor wat om koel sterre wentel wat waarskynlik vloeibare water sal hê.

Dit is makliker om planete wat om koeler sterre wentel, op te spoor as dié rondom sterre soos ons Son, want die nadere nabyheid van die planete aan hul koeler sterre genereer makliker waarneembare seine in hul spektra. Mahadevan het hierdie verskynsel vergelyk met om nader aan 'n kampvuur te wees om sy hitte te ontvang.

Die ontdekking van LHS 3154b het 'n unieke geleentheid gebied om bestaande planeetvormingsteorieë te toets. Mahadevan het gesê: "Dit is presies wat ons HPF gebou het om te doen, om te ontdek hoe die mees algemene sterre in ons sterrestelsel planete vorm - en om daardie planete te vind."

Hierdie baanbrekende bevinding beklemtoon die groot hoeveelheid wat nog onbekend is oor die heelal en daag wetenskaplikes uit om hul begrip van die komplekse prosesse agter planetêre vorming te herevalueer.

