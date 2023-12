Nuwe navorsing ontbloot verrassende besonderhede oor antieke begrafnis

Onlangse navorsing wat op 'n antieke begraafplaas in Duitsland gedoen is, het nuwe en verrassende inligting oor die bewoners van die graf aan die lig gebring. Die ontdekking, wat 89 jaar gelede gemaak is, het bestaan ​​uit die oorblyfsels van 'n vrou en 'n baba wat saam begrawe is. Vorige oortuigings was van mening dat die twee 'n ma en seun was, maar 'n genetiese ontleding het getoon dat hul verhouding meer verwyderd was.

Volgens 'n hoofstuk wat in die konferensieverrigtinge "Propylaeum" gepubliseer is, was die vrou eintlik 'n vierde of vyfde graad familielid van die baba, wat 'n seun was. Hierdie bevinding dui daarop dat die seuntjie etlike dekades ná sy (ou-) oumagroot-oumagrootjie begrawe is. Die komplekse familieverbintenisse in die begrafnis het navorsers gefassineer en lig gewerp op die kulturele praktyke van die tyd.

Een besonder intrigerende aspek van die begrafnis is die voorwerpe wat saam met die vrou begrawe is. Hierdie artefakte het daartoe gelei dat kenners tot die gevolgtrekking gekom het dat sy waarskynlik 'n sjamaan was. Die begraafplaas, wat ongeveer 9,000 XNUMX jaar terug dateer, bied waardevolle insigte in die geestelike oortuigings en praktyke van antieke kulture.

Die genetiese ontleding het ook aan die lig gebring dat die vrou sekere fisiese eienskappe gehad het wat algemeen onder Wes-Europese jagter-versamelaars was. Sy het donkerder hare en velkleur as hedendaagse Europeërs gehad en het glo ligter, blouerige oë gehad. Hierdie kenmerke verskaf verdere bewyse van die genetiese diversiteit en kompleksiteit van antieke bevolkings.

Die navorsing is uitgevoer deur Wolfgang Haak, die groepleier vir die Departement Argeogenetika by die Max Planck Instituut vir Evolusionêre Antropologie in Duitsland. Deur die hele genoom van die vrou te orden, het Haak en sy span 'n nuwe begrip van hierdie antieke begraafplaas aan die lig gebring.

Hierdie ontdekking dien as 'n herinnering aan die ryk geskiedenis en komplekse sosiale dinamika wat duisende jare gelede bestaan ​​het. Soos wetenskaplikes voortgaan om nuwe inligting deur genetiese analise en ander maniere te ontbloot, sal ons kennis van die verlede net aanhou uitbrei.