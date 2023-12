Middeleeuse genesingsbak opgegrawe in Turkse kasteel

Argeoloë in Turkye het 'n merkwaardige 800 jaar oue genesingsbak tydens opgrawings in 'n antieke kasteel ontdek. Die bak, wat in 'n terracotta-waterpyp by die Hasankeyf-terrein ontdek is, is glo gebruik vir beskerming teen dierebyte.

Die genesingsbak, wat uit die 12de of 13de eeu dateer, is gevind in 'n kasteel wat deur die Artuqid-dinastie gebou is, wat die gebied drie eeue lank regeer het. Die kasteel het gedurende daardie tyd 'n beduidende rol gespeel in konflikte met die Kruisvaarders en die Bisantynse Ryk.

Die bak is versier met ingewikkelde beelde van 'n hond, skerpioen, slang en 'n dubbelkoppige draak. Zekai Erdal, die argeologieprofessor wat die opgrawings lei, het verduidelik dat hierdie beelde beskerming teen dierebyte simboliseer. Volgens Erdal sou drinkwater uit die genesingsbak glo óf dierebyte voorkom óf hulle genees.

Soortgelyke genesingsbakke is deur die geskiedenis heen oor verskeie kulture gevind. Erdal se navorsing het 22 voorbeelde van genesingsbakke geïdentifiseer wat steeds bestaan, meestal gehuisves in museums of private versamelings. Interessant genoeg strek die konsep van genesingsbakke verder as die Midde-Ooste, met Tibetaanse weergawes wat vandag nog gebruik word.

Uitgrawings by die Hasankeyf-terrein het al hoe meer dringend geword weens die bou van die Ilısudam, wat tot oorstromings in dele van die gebied gelei het. Hierdie deurlopende opgrawings bied waardevolle insigte in die geskiedenis en oortuigings van die Artuqid-dinastie en die antieke nedersetting.

Die ontdekking van hierdie genesende bak bied 'n fassinerende blik op die kulturele praktyke en oortuigings van die verlede. Soos argeoloë voortgaan om antieke artefakte te verken en te ontbloot, sal verdere begrip van antieke beskawings en hul tradisies na vore kom.