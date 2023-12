Wetenskaplikes ontbloot groot ondergrondse varswaterreservoir in Sisilië

Nuwe navorsing het 'n merkwaardige ontdekking onthul van 'n groot ondergrondse meer van varswater wat onder die Hyblaean-berge in Sisilië versteek is. Hierdie voorheen onbekende reservoir is vermoedelik vasgevang tydens die Messiaanse soutkrisis, toe die Middellandse See 'n tydperk van opdroog ondergaan het as gevolg van geologiese veranderinge rondom die Straat van Gibraltar.

Volgens 'n onlangs gepubliseerde studie in die joernaal Communications Earth & Environment blyk dit dat reënwater die seebodem tydens die krisis blootgelê het, wat gelei het tot die vorming van 'n akwifeer wat diep onder die berge begrawe bly. Hierdie akwifeer, wat na raming 2,300 8,200 tot XNUMX XNUMX voet onder die oppervlak is, het vir meer as ses miljoen jaar onveranderd gebly.

Deur 3D-modelle te bou wat gebaseer is op diep grondwaterreserwes rondom die Gela-formasie, het wetenskaplikes die grootte van hierdie versteekte reservoir geskat op 4.2 kubieke myl, wat meer as twee keer die volume van Skotland se beroemde Loch Ness is. Hierdie modelle het ook insig in die geologiese geskiedenis van die streek verskaf, wat daarop dui dat varswater gedurende die Messiniese tydperk in die aardkors ingesypel het, duisende voet onder die huidige seevlakke.

Om hul bevindinge te bekragtig, het navorsers gesoek na bewyse van 'n buis wat die Middellandse See-seebodem verbind met die begrawe Gela-formasie. Die Malta Platorand, 'n 190 myl lange ondersese krans aan die oostelike kus van Sisilië, het na vore gekom as 'n moontlike kanaal vir die vloei van water, wat dien as 'n skakel tussen die seebodem en die ondergrondse reservoir.

Terwyl die presiese meganismes wat hierdie varswaterpoel bewaar het, nog onduidelik is, spekuleer wetenskaplikes dat die vinnige styging in seevlakke aan die einde van die Messiaanse soutkrisis druktoestande kan verander en die kanaal afgesluit het. Nietemin bied hierdie ontdekking hoop om waterskaarste in Sisilië aan te spreek, en navorsers is gretig om soortgelyke diep grondwaterreservoirs in ander Mediterreense streke te verken.